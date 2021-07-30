AK Partili Kaya'dan Buca Cezaevi açıklaması! AVM iddiasına noktayı koydu

Buca Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Buca Şoförler Odası'nı ziyaret eden, ilçede esnaf ziyaretleri yapan Kaya, Yıldız Mahallesi'nde partisinin mahalle yönetim kurulu toplantısına katıldı. Kaya'nın gündeminde kapatılan Buca Cezaevi, Buca'ya son dönemde yapılan hükümet yatırımları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca Yıldız Mahallesi'nde genişletmediği yol ile ilgili vatandaşın yaşadığı sıkıntılar vardı.

BUCA CEZAEVİ ALANI AVM OLMAYACAK

Buca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Turan Yazgan'ı ziyaretinde konuşan Kaya, kapatılan Buca Cezaevi'nin kaldırılmasının ardından söz konusu alanın AVM olarak değerlendirilmesinin söz konusu olmadığını net bir şekilde ifade etti. Buca Cezaevi'nin kaldırılması konusunda Son Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatlarıyla sürecin başladığını, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün de bu konuda çok önemli bir duruş göstererek sürece destek verdiğini hatırlatan Kaya, İzmir'in kronik hale gelmiş bir sorununu çözmüş olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Cezaevinin bulunduğu alanın halihazırdaki planının ticari plan olarak göründüğünü açıklayan Kaya, "2002-2003 yıllarında ilçe belediyesi bir plan hazırlamış ve büyükşehir onaylamış. Buranın mevcut planı ticari plan.

Bu plana bakıldığında, eğer bakanlık bir plan değişikliği yapmazsa burası bir AVM yapılacak alan olarak görülüyor. Ama biz Buca'dan yükselen sese kulak veriyoruz. Gerek esnafımız, gerek vatandaşımız, gerek yerel yöneticilerimiz buranın AVM olarak kullanılmasını istemiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak planda, buranın AVM'ye ilişkin olan mevcut düzenlemesini kaldıracağız. Buca Cezaevi kaldırılacak dedik, kaldırdık. Şimdi de diyoruz ki, alandaki mevcut AVM planını da kaldıracağız ve burada bir AVM olmayacak. O bölgedeki mevcut dokuya ve sosyal yaşama uygun bir plan hazırlanacak. Belediyenin burada bir pazaryeri ayrılması hususunda bir talebi oldu. Bu talep değerlendirilecek, bir tahsis yapılması konusunda çalışılacak. Ayrıca Buca'mızın ihtiyacı olan yeşil alanı da buraya kazandıracağız. Hemşehrilerimiz müsterih olsun, burası AVM olmayacak" dedi.

BUCA'YA YATIRIM YAĞMURU

Buca'ya son dönemde yapılan hükümet yatırımları da anlatan Kaya, ilçeye yeni hastane binası yaptıklarını, 70 ünitelik Diş Hastanesi ve içinde Sağlıklı Yaşam Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, Verem Savaş Birimi, AÇSAP, 112 Acil Müdahale Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlüğü bulunan Sağlık Kampüsü inşa ettiklerini hatırlattı. Buca'nın yeni Hükümet Konağı'na kavuşacağını da belirten Kaya, son bir yılda ilçeye inşaatı tamamlanma aşamasına gelen 9 yeni okul kazandırdıklarını da sözlerine ekledi.

KARAYOLLARI DEVASA KAVŞAĞI DÜZENLEDİ, BÜYÜKŞEHİR YOLU 5 METRE GENİŞLETEMEDİ

2017 yılında, gerek Bornova-Buca yönünde gerekse Buca-Bornova yönünde trafik akışında sorunlar oluşması sebebiyle Buca Yıldız Mahallesi Kavşağı yapımına karar verildiğini hatırlatan Kaya, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen kavşağın kısa sürede tamamlanarak hizmete açıldığını ve uzun bir süredir kullanımda olduğunu hatırlattı. Karayolları sorumluluk alanı içerisinde kalan bölgelerde yaptıkları ciddi çalışmalarla İzmir trafiğini rahatlatacak çözümleri ortaya koyduklarını ifade eden Kaya, aynı sorumluluğu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde göremediklerini vurguladı. Bunun en büyük örneklerinden birisinin Buca Yıldız Mahallesi Otoban Kavşağı olduğunu söyleyen Kaya, "Biz burada yaptığımız çalışmalarla otobandan Yıldız Mahallemize iniş verdik, trafikte bir rahatlama sağlamak için bunu yaptık. Kavşak tamamlandı hizmete açıldı ama İzmir Büyükşehir Belediyesi kavşağın indiği yerde, kendi sorumluluk alanı içerisindeki yolda ufak bir genişletme çalışmasını yapmadı, yapamadı. Bundan dolayı, burada kavşak inişinde büyük yoğunluk yaşanıyor. Karayolları ekipleri devasa kavşağı düzenledi, İzmir Büyükşehir ise yolu 5 metre genişletemedi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iş bilmezliği, umursamazlığı ve beceriksizliğinin en büyük örneklerinden birisi bu kavşağın önünde yatmaktadır" dedi.