İzmir'in dev binaları

İZMİR kamuoyunda zaman zaman yüksek binaların yapım süreçleri tartışılıyor. Gerek belediye meclislerinden gerek de bakanlıklardan vize alan girişimciler, bazı durumlarda kent silüetinin bozulmaması noktasında dirençle karşılaşıyor. Gökdelenler üzerinden yaşanan tartışmalara odaların da dahil olmasıyla yargı süreçleri de start alıyor.

MANHATTAN ÖRNEK ALINIYOR

AMERİKA Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Manhattan örneği baz alınarak 'Yeni Kent Merkezi' olarak belirlenen Bayraklı bölgesine Alsancak'tan aktarılmaya çalışılan ticari hayat faaliyetleri kapsamında gelişmeler yaşanıyor. Kent merkezi konumundaki Konak ve özellikle Alsancak'ta kriter, yıllar önce yapılan 'Hilton Oteli' olarak gösteriliyor. Bu bölgede yüksek yapılara yöneticiler, vatandaşlar ve odalar tarafından sıcak bakılmazken, Bayraklı kısmında ise vizeler daha kolay alınabiliyor.

ZEMİNDE TEREDDÜT YAŞANIYOR

İZMİR'İN gerçeği olan deprem ve Bayraklı'nın zemini noktasında tereddütler yaşansa da, hem yönetmelikler hem de gelinen teknolojik gelişmişlik gökdelenlerin yapımına imkan veriyor. İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlere kıyasla İzmir'in çevre ve şehircilik açısından daha az zarar gördüğü öne sürülürken, diğer yandan kentte var olan yüksek yapıların durumu merak ediliyor. Bu kapsamda İzmir'de bulunan gökdelenlerin ve yeni süreçte yapılması planlananların listesi dikkat çekiyor.

İşte yükseklikleri ve bulundukları ilçelerle birlikte İzmir'in gökdelenleri...

EN YÜKSEĞİ MİSTRAL

1- Mistral Ofis Kulesi (Konak) - 216 m. 2- Ege Perla A (Konak) - 210 m. 3- Folkart Towers A (Bayraklı) - 200 m. 4- Folkart Towers B (Bayraklı) - 200 m. 5- Point Bornova (Bornova) - 197 m. 6- Mistral Konut Kulesi (Konak) - 154 m. 7- Hilton İzmir (Konak) - 142 m. 8- İkon Tower (Bornova)- 140 m. 9- Novus (Bayraklı) - 135 m. 10- Ege Perla B (Konak) - 130 m. 11- Livin'İzmir (Karşıyaka) - 127 m. 12- Ventus (Bayraklı) - 126 m. 13- Atılgan Royal (Karşıyaka) - 125 m. 14- Portmarin (Karşıyaka) - 125 m. 15- Heris Tower (Konak) - 124 m. 16- Wyndham Grand (Balçova) - 113 m. 17- Megapol Tower (Bayraklı) - 112 m. 18- The Port Residence (Konak) - 110 m. 19- Dap Yapı A (Konak) - 109 m. 20- Dap Yapı B (Konak) - 109 m. 21- Atek Adress (Konak) - 106 m. 22- My Plaza (Bayraklı) - 106 m. 23- Bayraklı Tower (Bayraklı) - 100 m. 24- Ege Park Balçova (Balçova) - 100 m. 25- Folkart Incity A (Bayraklı) - 100 m. 26- Folkart Incity B (Bayraklı) - 100 m. 27- Çarşı Kule (Konak) - 100 m. 28- Varyant Tower (Bornova) - 100 m.

İNŞAATI DEVAM EDEN YAPILAR

● Mahall Bomonti İzmir (Konak) 240 metre (2022) ● Biva Tower (Bayraklı)- 155 metre (2021) ● Viven Tower (Bornova) 150 metre (2022) ● Zorlu Tower (Konak)- 145 metre- (2023) ● Folkart Vega (A) (Konak) 132 metre (2022) ● Folkart Vega (B) (Konak)- 129 metre (2022) ● İzka Port (Bayraklı) - 125 metre (2021)