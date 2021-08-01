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Haberler İzmir Acıgöl’ü kaybediyoruz

Acıgöl’ü kaybediyoruz

Acıgöl’ü kaybediyoruz

1.8.2021

ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü'nden Dr. Mustafa Korkmaz, Afyonkarahisar ve Burdur sınırlarında yer alan, 200'e yakın kuş türünün yanı sıra endemik bitki ve hayvan türlerinin olduğu, tektonik kökenli Acıgöl'de karşılaştıkları tablonun vahim olduğunu söyledi. Korkmaz, "Göl büyük ölçüde kurumuş halde. Bu göl 1980'li yıllarda, 160 kilometrekare alana sahipti. Şu an bu rakam 50 kilometrekareye kadar düştü. 40 yıl önce 8 metre olan su seviyesi 1 metreye düşmüş. Tuzluluğun artması, iklim değişikliği buradaki birçok canlının yok olmasına yol açtı. Göl kuruduğu için flamingolar da buraya uğramıyor. Bu habitatları maalesef kaybediyoruz" dedi.

MURAT ŞENBAKLAVACI

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