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Haberler İzmir İzmir’e düşen meteor heyecan yarattı

İzmir’e düşen meteor heyecan yarattı

İzmir'de geçtiğimiz akşam atmosferden geçerken parçalanan gök taşı, vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

İzmir’e düşen meteor heyecan yarattı

1.8.2021

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler heyecan yaratırken, Ege Üniversitesi Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, gök taşının yeryüzüne inmediğini söyledi. Perseid meteor yağmurları nedeniyle Ağustos ayı içinde gökyüzünde görsel bir şölen olacağını ifade eden Dal, söz konusu gök taşının Hasan Ali Dal perseid meteor yağmurundan bir parça olduğunu belirtti.

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