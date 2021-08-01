İzmir’e düşen meteor heyecan yarattı

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler heyecan yaratırken, Ege Üniversitesi Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, gök taşının yeryüzüne inmediğini söyledi. Perseid meteor yağmurları nedeniyle Ağustos ayı içinde gökyüzünde görsel bir şölen olacağını ifade eden Dal, söz konusu gök taşının Hasan Ali Dal perseid meteor yağmurundan bir parça olduğunu belirtti.