  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Kaza İZBAN seferlerini aksattı! 6 saatlik çalışmayla kaldırıldı

Kaza İZBAN seferlerini aksattı! 6 saatlik çalışmayla kaldırıldı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde Turan İstasyonu yakınında bir yük treninin 4 vagonu raydan çıktı. Yaşanılan olay nedeniyle İZBAN’da Halkapınar-Çiğli durakları arasında seferler durdurulurken, yük treni 6 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı.

Kaza İZBAN seferlerini aksattı! 6 saatlik çalışmayla kaldırıldı
İHA

07.08.2021, 13:32 Güncelleme Tarihi: 07.08.2021, 13:33

Bayraklı ilçesinde bulunan turan istasyonu yakınında Manisa'dan İzmir istikametine giden yük treninin 4 vagonu, saat 06.00 sıralarında raydan çıktı.

Trenin raydan çıkması, aynı hattı kullanan ve İzmir'de şehir için ulaşımda en fazla kullanılan toplu taşıma araçlarından biri olan İZBAN'ı (İzmir Banliyö Sistemi) da etkiledi. İZBAN'da Halkapınar-Çiğli durakları arasında seferler durduruldu.



6 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI
Trenin raydan çıkması üzerine bölgeye gelen TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) ekipleri, treni kurtarmak için çalışma başlattı. Getirilen vinçler yardımıyla yük treni, yaklaşık 6 saatlik çalışma neticesinde raylara yeniden oturtuldu. Yük treni, bölgeye gelen başkan bir tren yardımıyla bölgeden çekildi. Olay nedeniyle durdurulan İZBAN seferlerinin kısa süre içinde yeniden başlatılması bekleniyor.

İZBAN seferlerinde aksama! O istasyon ulaşıma kapandı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kaza İZBAN seferlerini aksattı! 6 saatlik çalışmayla kaldırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.