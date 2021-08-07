İZBAN seferlerinde aksama! O istasyon ulaşıma kapandı

İzmir'de en çok tercih edilen toplu ulaşım araçlarından İZBAN'da sabah saatlerinde seferlerde yaşanan kısıtlı ulaşım vatandaşları mağdur etti.



Hat üzerinden yaşanan sorun nedeniyle Turan İstasyonu'ndan tren geçişi sağlanamıyor. Aliağa yönünden gelen trenler Çiğli, Torbalı yönünden gelen trenler Halkapınar İstasyonu'nu son istasyon olarak kullanıyor.

İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ'nin (İZBAN) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hat üzerinde yaşanan sorun nedeniyle Turan İstasyonu'ndan tren geçişi sağlanamıyor. Aliağa yönünden gelen trenlerimiz Çiğli, Torbalı yönünden gelen trenlerimiz Halkapınar İstasyonu'nu son istasyon olarak kullanıyor. Halkapınar - Çiğli arasında ise otobüslerle takviye yapılıyor." dendi.