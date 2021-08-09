İnsan odaklı güvenlik konusunda eğitim aldılar

İÇİŞLERİ Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında yürütülen, "İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi"nin üçüncü etabı, Çeşme'de düzenlendi. İç güvenlik kuvvetlerinin sivil gözetiminin kurumsallaştırılmasını sağlanmak ve vatandaş odaklı planlama ve uygulamaların kamu yönetim sistemine entegre edilmesini amaçlamak için yapılan organizasyon, 2 gün boyunca Altın Yunus Otel'de gerçekleşti. 5 eğitmen eşliğinde 6 farklı konularda oturumun yapıldığı etkinliğin sonunda, katılımcılara sertifika verildi.

PİLOT UYGULAMA

2005 yılında ilk adımları atılan ve 2008'de de uygulamaya konulan proje sayesinde sivil gözetim anlayışının ülkemizde yaygınlaştırılıp kurumsallaştırılması amaçlanıyor. İNSAN odaklı güvenlik ve kamu güvenliği anlayışına dayalı olarak, kolluk kuvvetlerinin sivil ve demokratik gözetimine geçişine destek olmak maksadıyla uygulanan organizasyon için 2 il ve 17 pilot ilçede uygulamaların gerçekleştirildiği belirtildi. ÖNCEKİ aşamalarda kolluk kuvvetlerine verilen eğitimlerin, bu etapta sivil toplum örgütlerine ve basın kurumlarına da aktarıldığı bildirildi.

■ ERCAN AKGÜN