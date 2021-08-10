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İzmir'de haşema ile yüzmek isteyen kadın havuza sokulmadı

İstanbul Sarıyer'deki ünlü bir plajın tesettürlü kadınları "tesettürlü almıyoruz" diyerek geri çevirmesinin ardından İzmir'de de benzer bir skandal yaşandı. İzmir'in Dikili ilçesinde ailesiyle yazlık villa kiralayan Harun Çetin, eşinin, sitenin havuzunu haşemalı olduğu gerekçesiyle kullanamadığını ileri sürdü. Site yöneticileriyle konuşmaya çalıştığını anlatan Çetin, "Fakat karşıma adeta bir etten duvar çıktı. 'Aldığımız site yönetim kararı var' diyerek önümüze bu engeli koydular." dedi.