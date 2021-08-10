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Haberler İzmir İzmir'de haşema ile yüzmek isteyen kadın havuza sokulmadı

İzmir'de haşema ile yüzmek isteyen kadın havuza sokulmadı

İstanbul Sarıyer'deki ünlü bir plajın tesettürlü kadınları "tesettürlü almıyoruz" diyerek geri çevirmesinin ardından İzmir'de de benzer bir skandal yaşandı. İzmir'in Dikili ilçesinde ailesiyle yazlık villa kiralayan Harun Çetin, eşinin, sitenin havuzunu haşemalı olduğu gerekçesiyle kullanamadığını ileri sürdü. Site yöneticileriyle konuşmaya çalıştığını anlatan Çetin, "Fakat karşıma adeta bir etten duvar çıktı. 'Aldığımız site yönetim kararı var' diyerek önümüze bu engeli koydular." dedi.

İzmir'de haşema ile yüzmek isteyen kadın havuza sokulmadı
AA

10.08.2021, 18:31

İzmir'in Dikili ilçesinde ailesiyle yazlık villa kiralayan Harun Çetin, eşinin, sitenin havuzunu haşemalı olduğu gerekçesiyle kullanamadığını ileri sürdü.

Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde ailesiyle Dikili ilçesindeki bir siteden yazlık villa kiraladığını belirtti.

Havuzu kullanmak isteyen eşinin site yönetimi tarafından "haşemalı" olduğu gerekçesiyle engellendiğini ileri süren Çetin, insanların kıyafeti nedeniyle ötekileştirilmesini anlayamadığını söyledi.

Site yöneticileriyle konuşmaya çalıştığını anlatan Çetin, "Fakat karşıma adeta bir etten duvar çıktı. 'Aldığımız site yönetim kararı var' diyerek önümüze bu engeli koydular. İnsanları ayrıştırıcı konuların son bulması gerekiyor. Kılık kıyafeti nedeniyle insanların havuza alınmaması gerçekten çağ dışı. Havuza haşema denilen tesettür mayosu ile girsen ne olur, normal girsen ne olur?"

Yaşanan olay sonrası hukuki süreç başlatacağını aktaran Çetin, bu tür mağduriyetler yaşayanlara destek amacıyla mücadele edeceğini sözlerine ekledi. Öte yandan site yöneticileri, konuya ilişkin soruların cevapsız bıraktı.

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