Rukiye’nin grubundan 4 kişi daha gözaltında

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Rukiye Kızılırmak Yücetürk, iki kişiye aşı yapılmış gibi gösterip sahte aşı kartı hazırladığı iddiası ile gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Skandalın ardından ise, organize olmuş bir grup aşı karşıtı çıktı.



"ÇOK YOĞUNSUNUZ"

Öte yandan skandalın perde arkasını araştıran Yeni Asır, yeni bulgulara ulaştı. Hastanede Bioenerji Kliniği'nde hemşire olan Yücetürk'ün kendisinin de üyesi olduğu aşı karşıtları WhastApp grubundan tanıdığı 11 kişiyle para karşılığı bu sahtekarlık için anlaştığı, 4 kişide bu sahteciliği uyguladıktan sonra yakalandığı ortaya çıktı. Tutuklanan hemşirenin ifadesi sonrası biri avukat 4 kişi gözaltına alınırken, diğer zanlıların yakalanması için de çalışmaların devam ettiği öğrenildi. 10 yıllık hemşire Yücetürk'ün, o gün aşı polikliniğine gelerek "Çok yoğunsunuz, ben size yardım edeyim" dediği için dikkatleri üzerine çekip sorumluları tarafından takibe alındığı ortaya çıktı. Aşı kliniğindeki başka bir hemşirenin ve bir doktorun dikkati ile ortaya çıkan skandalın boyutları, sahteci hemşirenin polise verdiği ifade ile ortaya çıkmaya başladı.



O GÜN 11 TANE YAPACAKTI

Yücetürk'ün aşı karşıtlarının olduğu bir WhatsApp grubundan 11 kişi ile o gün kişi başına bir miktar para karşılığında anlaştığını, bu kişileri daha önce hiç görmediğini ve sadece o gruptan tanıdığını söylediği öğrenildi.

BAKANLIĞA RAPOR EDİLDİ

Sahte aşı skandalı ile ilgili İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, zanlının tutuklanması nedeniyle herhangi bir açıklama yapılmayacağı bildirildi. Konunun Sağlık Bakanlığı'na rapor edildiği ve bu yönde açılan idari soruşturmanın da titizlikle yürütüldüğü öğrenildi.



FATİH ŞENDİL

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