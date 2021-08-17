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Haberler İzmir Çeşme açıklarında ticari gemide 2 göçmen yakalandı

Çeşme açıklarında ticari gemide 2 göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kontrol edilen ticari gemide 2 göçmen yakalandı.

Çeşme açıklarında ticari gemide 2 göçmen yakalandı

17.08.2021, 08:40

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında 13 Ağustos saat 21.00 sıralarında bir ticari gemide göçmenlerin olacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, söz konusu gemiyi durdurarak incelemede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, 2 göçmen yakalandı. Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Lüks yatta kabus

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