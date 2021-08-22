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Haberler İzmir Çeşme'de hareketli saatler! Gece kulübü önünde bıçaklı kavga

Çeşme'de hareketli saatler! Gece kulübü önünde bıçaklı kavga

İzmir'in Çeşme ilçesinde, iddiaya göre bir gece kulübü önünde meydana gelen bıçaklı kavga sonucu Alpay Kalyon (33), hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çeşme'de hareketli saatler! Gece kulübü önünde bıçaklı kavga
DHA

22.08.2021, 08:41

Olay, gece saatlerinde Alaçatı'ya bağlı Ovacık Mahallesi 18001 sokaktaki gece kulübünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, gece kulübüne müşteri olarak gelen Alpay Kalyon ile O.D. ve yanındaki kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Alpay Kalyon bıçakla yaralandı. Olayın ardından O.D. ve yanındaki şüpheliler, otomobille kaçtı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kalyon, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kalyon, hayatını kaybetti. Kalyon'un cansız bedeni, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de gece kulübü önünde detaylı incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüphelileri arıyor.

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