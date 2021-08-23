Alaçatı’da dehşet

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme ve Alaçatı, 26 gün içinde ikinci cinayetle sarsıldı. Alaçatı'da kurşunlanan Atiye adlı gece kulübünün çıkışında müşteri olan Baran Parlak'ın (23) kör kurşuna kurban gitmesinin ardından bu kez, arkadaşıyla Esnaf Alaçatı isimli mekana giden 33 yaşındaki Alpay Kalyon, çıkışta Lum Beach House Alaçatı'da çalışan F.B. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bir kız babası Kalyon, Karşıyaka Yamanlar Cemevi'nden son yolculuğa uğurlandı.

YİNE MEKANIN ÖNÜNDE

Yeni Asır'ın ulaştığı kavga görüntülerinde F.B'nin elinde iki bıçak olduğu ortaya çıktı. Kavgaya karışan M.T. ve O.G. saklandıkları otelde, cinayet zanlısı F.B. ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın gece görüşlü termal kamerası ile fark edildiği makilik alanda yakalandı.Olay önceki gece Ovacık mahallesi 18001 Sokak'taki Lum Beach House Alaçatı adlı gece kulübünün önünde yaşandı.

VALE İLE KAVGA ETTİ

Oto aksesuar ve seramik kaplama işi yapan Alpay Kalyon, arkadaşı Yiğit Lavaşcı ile Esnaf Alaçatı isimli mekanda geç saatlere kadar eğlendi. Mekanın çıkışında vale olduğu öğrenilen O.G. ile Kalyon arasında laf atma meselesinden kavga çıktı. M.T. ile Lum Beach House Alaçatı'da çalıştığı öne sürülen F.B. de olaya karıştı. Arbede sırasında işyerinden aldığı iki bıçakla gelen F.B, talihsiz adamı göğsünden tek darbeyle ağır yaralayarak kaçtı. Kalyon ise ambulansla kaldırıldığı Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER

Yeni Asır'ın ulaştığı kavga görüntülerinde Alpay Kalyon ile sarı tişörtlü vale O.G'nin Esnaf Alaçatı önünde uzun süre yumruklaştıkları, bu sırada Lum Beach House Alaçatı çalışanı beyaz tişörtlü F.B'nin kavga edenlerin üzerine tabure atmaya çalıştığı göze çarptı. Olay sonrasında Çeşme polisi şüphelilerden M.T. ve O.G'yi saklandıkları otelde gözaltına aldı. Cinayet zanlısı F.B. ise gece görüşlü kamera ile makilik alanda yeri tespit edilerek yakalandı. Olayın zanlılarından F.B'nin 12, M.T'nin ise 22 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.



ATİYE'NİN ÖNÜNDE DE BİR KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

26 gün önce yine Alaçatı'daki Atiye isimli mekanın önünde de bir kişi cinayete kurban gitmişti. Gece kulübüne müşteri olarak giden 23 yaşındaki Baran Parlak, tam mekanı terk ettiği sırada, aynı eğlence merkezine alınmayan bazı şahısların işyerini kurşun yağmuruna tutması sonucu kurşunların hedefi olmuş ve hayatını kaybetmişti. İşletmenin mutfak çalışanı A.B. ise başından yaralanmıştı.

Ercan AKGÜN

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