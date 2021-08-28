Alpay ölmeseydi yeniden evleneceklerdi

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanının önünde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen Alpay Kalyon (33) ve eski eşi Sırma Akman'ın o gece yeniden bir araya gelme kararı aldıkları ve tekrar nikah masasına oturmayı planladıkları ortaya çıktı. Alpay Kalyon öldürülmeseydi çift kısa süre sonra yeniden evlenecekti.

Çeşme'de hareketli saatler! Gece kulübü önünde bıçaklı kavga

EĞLENMEYE GİTTİLER

Otomotiv kaplama ve özel temizlik şirketi sahibi Alpay Kalyon, çocuğunun annesi Sırma Akman ile 6 ay önce boşandı. Bir süre sonra yeniden görüşmeye başlayan çift, 21 Ağustos akşamı Alaçatı'da eğlenmeye gitti. O akşam yeniden nikah masasına oturma kararı alan çiftin hayalleri, gece kulübünün önünde kavga çıkmasıyla son buldu. Darp edilen bir kadını kurtarmak isteyen Kalyon kavgada, F.B. tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

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"ASIL HEDEF BENDİM"

Olayda asıl hedefin kendisi olduğunu ama arkadaşı Alpay Kalyon'un bıçaklandığını belirten Yiğit Lavaşçı, "Hiç uğruna ölmek denilen bir şeyi yaşadık. Ama ben arkadaşımın hiç uğruna öldüğünü düşünmüyorum. O hiç tanımadığı bir kadını kurtarmak isterken öldü. Ve o kadın şu anda kayıp" dedi. Polis olayla ilgili soruşturmayı devam ettirirken, bazı kişilerin de halen bilgisine başvurulmak üzere arandığı öğrenildi.

■ FATİH ŞENDİL