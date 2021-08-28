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Haberler İzmir Gübre dolu havuzda hayatını kaybetmişti! Korkunç olayda yeni gelişme

Gübre dolu havuzda hayatını kaybetmişti! Korkunç olayda yeni gelişme

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşanan korkunç olayda sıvı gübre dolu havuza düşen 41 yaşındaki Hidayet Şahin hayatını kaybetmişti. Olay sonrası gözaltına alınan 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Gübre dolu havuzda hayatını kaybetmişti! Korkunç olayda yeni gelişme
AA

28.08.2021, 09:53 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021, 09:53

İzmir'in Halilbeyli Mahallesi'nde bulunan biyogaz gübre fabrikasındaki olayın ardından gözaltına alınan şirket yetkilileri E.S. (41) ve H.Y.T. (44) ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı O.T. (33), işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, savcılık talimatıyla salıverildi.

Halilbeyli Mahallesi'ndeki biyogaz gübre fabrikasında 26 Ağustos'ta arızalı makineyi onarmak için havuza inmeye çalışan Hidayet Şahin (41), halatın kopması sonucu içi sıvı hayvan gübresi dolu havuza düşerek hayatını kaybetmişti.

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