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Haberler İzmir Haşemalı kadın site havuzuna alınmadı

Haşemalı kadın site havuzuna alınmadı

Haşemalı kadın site havuzuna alınmadı

28.8.2021

İZMİR Dikili'de kiraladığı yazlık villanın havuzunu kullanması, haşema giydiği gerekçesiyle engellenen kadın, site yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu. Dikili'de 10 Ağustos'ta yaşanan olayın ardından sivil toplum kuruluşlarıyla temasa geçen Tuğçe ve eşi Harun Çetin, Dikili Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak site yönetim kurulu üyeleri hakkında 'nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla şikayetçi oldu.

Çetin, engellemeyle ilgili site yönetimiyle görüşmeye çalıştıklarını ancak 'yönetim kurulu kararı olduğu' gerekçesiyle eşinin havuza girmesinin önlendiğini iddia etti.

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