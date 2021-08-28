  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de yarı maratona büyük ilgi

İzmir'de yarı maratona büyük ilgi

İzmir’de bu yıl 9'uncu kez gerçekleşecek Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, 5 Eylül pazar günü rekor katılımla koşulacak. Pandemi kuralları nedeniyle katılımcı sayısı 2 bin kişi ile sınırlı tutuldu.

İzmir’de yarı maratona büyük ilgi
DHA

28.08.2021, 12:55

Geleneksel yarışta kayıtların kapanmasından günler önce, hedeflenen 2 bin başvuruyla tarihinin en yüksek seviyesine ulaşıldı. Organizasyon komitesi, pandemi kuralları nedeniyle katılımcı sayısının 2 bin kişi ile sınırlı tutulduğunu açıklarken, geçen yıl yine pandemi nedeniyle katılımcı sayısı 500 ile sınırlandırılmıştı.



Yarı Maraton, 5 Eylül Pazar günü Cumhuriyet Meydanı-İnciraltı-Cumhuriyet Meydanı güzergahında koşulacak. Yarışın startı saat 07.00'de verilecek. Yarışmada mesafe ve hijyen kuralları uygulanacak. Etkinlik alanına girişler, tek noktadan ve ateş ölçümüyle yapılacak. Her sporcu arasında 1,5 metrelik sosyal mesafe bırakılacak. Start dörder kişilik gruplar halinde verilirken, her grup arasında en az iki metre aralık olacak. Koşunun sonunda erkek ve kadın sporcuların yanı sıra yaş gruplarında ödüller dağıtılacak.

Altay - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de yarı maratona büyük ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.