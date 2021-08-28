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İzmir'deki feci kazada yürek yakan detay! 4 kişi yanarak can vermişti

İzmir'de bu sabah saatlerinde gerçekleşen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada yürek yakan detay ortaya çıktı. Kazada, ailenin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde okuyan kızlarını Balıkesir’den Aydın’a götürürken gerçekleştiği iddia edildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir’deki feci kazada yürek yakan detay! 4 kişi yanarak can vermişti
İHA

28.08.2021, 16:58 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021, 17:00

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah 07.30 sıralarında İzmir-Aydın Otoyolu'nda bulunan 75. Yıl Selattin Tüneli'nde meydana geldi. İzmir istikametinden Aydın'a gitmekte olan Emre Söylemez yönetimindeki 10 CEK 93 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden Murat Aslan idaresindeki 35 AE 2020 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından otomobil alev alarak yanmaya başlarken, otomobilde bulunan 4 kişi yanarak hayatını kaybetti. Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve jandarma ekipler sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Emre Söylemez ve kamyon sürücüsü Murat Aslan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Öte yandan meydana gelen korkunç kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlendi. Kazada itfaiyenin söndürdüğü otomobilde bulunan ve hayatını kaybedenlerin kimliklerinin Hüseyin Söylemez (53), eşi Fatma Söylemez (47), kızları Minel Söylemez (21) ve Emir Gezici (10) olduğu öğrenildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü Emre Söylemez'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Yaralı kamyon sürücüsü Murat Aslan ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



ÜNİVERSİTE İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR
Öte yandan kazanın, ailenin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde okuyan kızları Minel'i Balıkesir'den Aydın'a götürürken gerçekleştiği iddia edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobilin tünele girmeden önce henüz belirlenemeyen nedenle durduğunu, bu sırada arkadan gelen kamyonun otomobile çarpıp tünel girişine kadar sürüklediğini ve otomobilin alev aldığını tespit etti.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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