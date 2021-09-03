21 meslek odasından ‘VİRANPARK’ isyanı

Yeni Asır'ın gündeme getirdiği Kültürpark'taki ağaçların ve eşsiz bitki örtüsünün içler acısı haline, kentteki meslek örgütlerinden de tepki geldi. TMMOB çatısı altındaki 21 meslek örgütü, ortak açıklama yaparak Kültürpark'taki 100 yıllık flora ve faunanın kaybolmaya yüz tuttuğunun çok açık şekilde görüldüğünün altını çizdi. 'İzmir'in vahası' Kültürpark'ın yolunun uzun yıllardır İzmir Fuarı ile kesişmesinden dolayı asıl işlevinin unutulduğu vurgulanarak, "Kültürpark bir 'kent parkı'dır ve bunun dışında bir ana fonksiyona ihtiyacı yoktur" denildi.

Kültürpark değil Viranpark

DEPREMİN SUİSTİMALİ SÖZ KONUSU

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin neredeyse tüm birimlerinin Kültürpark içerisinde konumlandığını vurgulayan meslek örgütleri, "Yıllardır alandan kaldırılması için mücadele edilen hangarların belediye hizmet binası olarak kullanıma açılması, hatta depremde zarar gören yapı dışındaki birimlerin de buraya taşınması, depremde ortaya çıkan mücbir sebebin suistimal edilmesidir" dedi.

Birçoğu tescilli olan ağaçlara yıllardır kapsamlı bakım yapılmadığına dikkat çeken meslek örgütleri, Büyükşehir Belediyesi'nin alanı hala vahşi sulama yöntemi ile ayakta tutmaya çalıştığını ifade etti. Şu an atıl durumda bulunan binlerce metrekarelik yapısal zeminin de olumsuz etkiler yarattığını belirtilerek, "Bu alanların basit dokunuşlarla yeşil alana dönüştürülmemesi de göstermektedir ki, zaman Kültürpark'ın aleyhine işlemektedir" denildi.

YAŞLI VE YORGUN

KÜLTÜRPARK'IN yaşlı ve yorgun bir yapıya sahip olduğunu belirten meslek örgütleri, "Neredeyse 100 yıllık flora ve faunanın kaybolmaya yüz tuttuğu çok açık görülmektedir. İzmir Enternasyonel Fuarı etkinliklerinin Kültürpark'a sıkıştırılması, mekanın hassas ekolojisi üzerinde baskı ve tahribata yol açmaktadır" diye konuştu.

METİN BURMALI