Kaldırıma çarpan motosikletli öldü

İZMİR Bornova'da dün sabah motosikletle seyir halinde olan Mustafa Uygur (25), kontrolü kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle, sürücü Uygur ile arkasında oturan Merve Arduçlu (25) yola savruldu. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Burada tedaviye alınan Uygur, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uygur'un ölümünden dakikalar önce sosyal medya hesabından elinde bira şişesiyle yaptığı paylaşım kazanın nedenini gün yüzüne çıkardı.