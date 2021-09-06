Tezol ailesi halka açılıyor

İzmir'de geçen yıl Dinamik Isı, Fade Gıda; bu yıl da Meditera ve Milletvekili Necip Nasır'a ait Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. firmalarının halka açılmalarının ardından İzmirli ünlü Tezol ailesine ait Europap Tezol Kağıt A.Ş. de Borsa İstanbul'a geliyor. Önceki yıllarda İzmir'in en büyük tütün firmalarından birine sahip olan ancak daha sonra sektör değiştirip 2001'de temizlik kağıtları üretimine başlayan Tezol ailesinin şirketlerini hisse satışı yöntemiyle halka arz etmesine Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin çıktı. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan ve 2020 yılı verilerine göre Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın hazırladığı bölgenin 100 büyük sanayi kuruluşu listesinde de 37. sırada yer alan Europap Tezol Kağıt'ta aile fertleri ilk etapta şirket sermayesinin yüzde 20'sini oluşturan ellerindeki 20 milyon adet hisseyi satacak. Halka arz fiyatı ise hisse başına 13.87 lira olarak belirlendi. Yani 20 milyon hissenin satışı da 277 milyon liraya tekabül ediyor. Eğer ek talep gelirse aile fertleri ellerindeki hisselerin 4 milyon adedini daha borsada satacak. Bu ek satış da 55 milyon lira civarında olacak ve halk arzın toplam tutarı 322 milyon liraya ulaşacak.

DAHA FAZLA TANINACAĞIZ

Bir dönem güçlü oldukları tütünden kağıt sektörüne geçişlerinin öyküsünü ve halka arzla ilgili çalışmaları Yeni Asır'a anlatan Europap Tezol Kağıt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Tezol, "Dededen tütüncüyüz. Ancak 1999'da tütün sattığımız 2 büyük müşteriyi kaybedince başka bir sektöre girme arayışına girdik. O dönem Türkiye, temizlik kağıtlarını yurtdışından ithal ediyordu. Aylık 10 bin ton kağıt ithal ediliyordu. Biz de 2001 yılında Torbalı'daki ilk tesisimizi kurarak bu sektöre geçiş yapmış olduk" dedi. "Şu an bizim halka arzdaki en büyük amacımız gelecek kaynaktan ziyade daha çok tanınmak ve bilinirliğimizi artırmak" diyen Tezol, şu bilgileri verdi: "Üretimimizin yüzde 50'sini 30 ülkeye ihraç ediyoruz. Dışarıda tanınan bir firmayız. Ancak içeride çok fazla tanınmıyoruz. Ne olursa olsun borsaya açılınca bir kredibilite artışı da oluyor. Allah kısmet ederse borsada yıldız pazara gireceğiz. Dolayısıyla yurtdışından bir kaynak aradığımız zaman bilinen, borsada olan bir firma olduğumuz görülecek. Kredibilitesi daha fazla olan bir firma olacağız."





DÖRDÜNCÜ FABRIKA GELECEK YIL DEVREDE

ŞU an Torbalı'da 2 ve Mersin OSB'de bir fabrikalarının olduğunu ve Mersin'de ikinci fabrika yatırımlarının sürdüğünü anlatan Tezol, "O tesisimizin 2022'nin 3. çeyreğinde devreye gireceğini hesaplıyoruz. Yıllık ciromuz ise 100 milyon dolar civarında. 4. fabrika devreye girdiği zaman bu 140 milyon dolara çıkacak. 90 bin ton civarı üretim yapıyoruz, bu yeni fabrika ile 135 bin tonlara çıkacağız. Aşağı yukarı yüzde 40'lara varan bir artış olacak" dedi. Ersin Tezol, "Başka bir sektöre yatırım düşünüp düşünmedikleri" sorusuna ise, "Şu an yok. 2022'de 4. fabrika açıldıktan bir yıl sonra yurtdışında 2 ülkede yatırım için çalışmalarımızı tamamladık. Ülkelerin biri Avrupa'da diğerinin ise Amerika kıtasında olmasını planlıyoruz" yanıtını verdi.

Erhan GÜLENÇ