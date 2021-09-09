Gözde Grubu yatırımlarına devam ediyor

Dünyanın pandemi nedeniyle zor bir süreç yaşadığını belirten Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, sağlık ve konut sektörünün insanların vazgeçemeyeceği iki temel hizmet olması nedeniyle taleplerin sürdürdüğünü ifade etti. İzmir ve Ege bölgesindeki yeni hastane ve konut yatırımları hakkında bilgi veren Kenan Kalı şunları söyledi:



ÜNİVERSİTE HEDEFİ

"Bu döneme rağmen sağlık grubu olarak yatırımlarımıza devam ettik. Özel Sağlık Hastanesi'ni İzmir'e kazandırdık. Sağlık grubumuzu yeniden yapılandırdık, ülke genelindeki hastane sayımız 8 oldu. Bunu daha da büyütme kararı aldık. Yönetim organizasyon sistemimizi daha da geliştirdik. Zincir hastene oluşumu konusunda çalışmalarımız sürdürüyoruz. Hastaneler istihdamı çok destekliyor. Toplum sağlığına da önemli katkıları var. Pandemide Türkiye başarılı bir sınav vardi. Sağlık sektörünün özel ve kamu olarak el ele vermesi bu başarıda önemli bir rol oynadı. Sağlığa yatırım yapmanın ülkeler açısından stratejik bir önemi var. Hem toplum sağlığı hem de istihdam için gerekli. Bütün dünya Türkiye'nin sağlıktaki başarısını gördü. Sağlık turizminde de bu hastanelerin ülkeye katkı sağlayarak döviz girdisi getireceğini düşünüyorum." Sağlık sektöründe insanlara hizmet, gençlere iş imkanı ve sağlık turizmiyle de döviz girdisi sağlandığını dile getiren Op. Dr. Kenan Kalı, bu alanda İzmir'e bir üniversite yatırımı yapmak istediklerini de dile getirdi. Kalı, "Sağlık sektöründeki çalışmalarımızı bir üst aşamaya geçirip dünyada kabul gören ve tıp alanında bilim adamı yetiştiren bir üniversite kurmak istiyorum. Çok insanın okuduğu değil ama yetişen her öğrencinin dünya bilimini ve teknolojisini yakaladığı bir üniversite olmak istiyoruz. Orta vadede İzmir'de bu yatırımı gerçekleştireceğiz. İzmir zaten bir üniversite şehri. İnsanların yaşamak için tercih ettiği, gençlerin rahat ettiği bir şehir. Sağlık sektöründeki yatırım planı kapsamında yeni hastaneler satın alacağız. İzmir'de ve Ege Bölgesi'nde yeni hastane yatırımlarına devam edeceğiz" diye konuştu.



Op. Dr. Kenan Kalı



7 PROJE BİRDEN

İnşaat tarafında ise Gözde Grubu olarak İzmir'de önemli yatırımlara imza attıklarını kaydeden Kenan Kalı, 7 yeni konut projesine de 3 yıl içinde tamamlayacaklarını söyledi. Kalı, "Gözde Grubu olarak yapı tarafında proje, Ar-Ge ve iş geliştirme olarak iyi bir vizyonumuz var. Bugüne dek 20'nin üzerinde proje ürettik. 17 siteyi tamamladık ve yaşama geçirdik. Şu anda 7 yeni projeye başlıyoruz. 3 yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz. İzmir çarpık yapılaşması maalesef fazla olan bir kent. İzmir'in birçok yerinin kentsel dönüşümle yeniden yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Nitelikli ve karakterli yapılar olsun istiyoruz. Bana göre İzmir'in kalbi Alsancak. Burada iki tane projemiz var. Alsancak'ı çok önemsiyoruz. Fakat arazi oluşturmak çok zor. Bu işi başarıyla yaptık. Burada bizimle temas kuran ve dönüşüm isteyen insanlar bulunuyor. İzmir'i de kuzey, merkez ve güney olmak üzere 3 bölgeye ayırdık ve 3 proje müdürü ataması yaptık. Ana gövde Konak, Alsancak, Bornova ve Gaziemir. Kuzeyde Çiğli, Harmandalı ve Menemen güneyde ise Güzelbahçe, Narlıdere, Yelki, Urla, Çeşme şeklinde belirledik" dedi.





DİNAMİK BİR ÜLKEYİZ

Türkiye Cumhuriyeti'nin genç ve dinamik bir nüfusu olduğunu olduğuna dikkat çeken ve krizlere rağmen büyümeye devam ettiklerini belirten Kenan Kalı, "Birçok kriz gördük buna rağmen yatırımlara devam ettik. Yeni yer arayışlarımız hep oldu. Krizler çok sürmez çünkü genç bir nüfusumuz var büyüyen ve talepleri olan bir nüfus. Sağlık ve yapı tarafında hızlı bir yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Artık İzmir merkezliyiz. İzmir'i seviyoruz. Bu şehrin geleceğine de inanıyorum. Türkiye'nin gelmek istediği yer İzmir. İzmir'de konut fiyatları artıyor. Çünkü maliyetler artıyor ve İzmir tercih ediliyor. Arsa üretmek de çok zor. İnsanların dönem dönem talepleri değişir. Farklı yatırım enstrümanlarını değerlendirir. Şu anda döviz faiz gibi yatırım araçları revaçta. Benim tavsiyem bir şey ne kadar çok talep edilirse diğer tarafa yönelin, çünkü yatırım fırsatı yaratır. İnsanların ihtiyacı bitmez, ev almaya başladığında bu talep için barajın kapakları da açılacak. Eğer talep çokken ev almaya kalkarsanız yüksek fiyatlarla karşılaşırsınız. Konut talebi giderek artacak. İzmir'de inşaat hala İstanbul'a göre ucuz. Pandemi döneminde İstanbullular geri dönmeyecekler. Sezonluk kiralamalar yapılıyor. Evden çalışmanın da etkisiyle bölgede yaşayıp yaşayamayacağını test ediyorlar şu anda. Gelen insanlar en zenginler olacak ve İzmir'de fiyatlar daha da artacak" dedi.

KURTULUŞUN 99'UNCU YILI KUTLU OLSUN

9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılını en kalbi duygularla kutladığını kaydeden Kenan Kalı; son olarak gençlere şu mesajı verdi: "Hiçbir zaman karamsar olmayın. Ülkeye güvenin ve inanın. İyi bir eğitim almaya dikkat edin. Güç, insanların içindedir. Herşeyin çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Daha iyi günler göreceğiz. Başka bir Türkiye yok."