Tekel Fabrikası kültür ve sanat kompleksi olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir'de 1884 yılından 2004 yılına kadar üretim yaptıktan sonra atıl durumda kalan Alsancak Tekel Fabrikası'nın kültürsanat kompleksine dönüştürüleceğini söyledi. Bakan Ersoy, "Projemizi inşallah en kısa sürede tamamlayarak İzmirlilerin hizmetine sunacağız. Bunu da 2022 Aralık ayına kadar projeyi tamamlayıp ilk başta İzmirliler olmak üzere tüm halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi. Dün akşım fabrikada düzenlenen tanıtım toplantısına İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de katıldı.





EKLENTİLER YIKILIYOR

Ersoy, "Alsancak Tekel Fabrikası, sonradan yapılan eklentilerden kurtularak yeşil alanlarıyla herkesin nefes alabileceği kentin kültür sanat yaşamına yön verecek nitelikte yeni bir kültür sanat kompleksine dönüşecektir. Yaklaşık 20 bin metrekarelik kültür sanat kompleksinde 7'den 70'e herkesin dahil olduğu kültür sanat faaliyetlerini sürdüreceği mekanlar oluşturmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

İZMİR'DE KÜLTÜR ZİRVESİ BAŞLADI

Rusya'nın Kazan ve Meksika'nın Merida kentlerini geride bırakarak Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi'ne ev sahipliği yapan İzmir'de üç günlük etkinlik başladı. "Kültür: Geleceğimizi Kurarken" teması ile 65 ülkeden kültür üreticilerini bir araya getiren zirvenin açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu alandaki uluslararası işbirlikleri, küreselleşmenin negatif etkilerini azaltmada en önemli etken olacak" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliği yaptığı zirvede delegeler, Kültürpark 4. Hol'de hazırlanan özel toplantı salonlarındaki oturumlarda buluşacak.

Mert ALPDÜNDAR