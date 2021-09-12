Askerlerden etkilendi ‘Termocan’ı üretti

İZMİR'İN Bornova ilçesinde, özellikle askerlerin soğuk havalarda gerçekleştirdiği operasyonlardan etkilenen ortaokul öğrencisi, öğretmeninin de desteğiyle hipotermiyi önleyen ürün geliştirdi. Özel bir okulda eğitim gören 8. sınıf öğrencisi Zeynep Nazalay, 6. sınıfa devam ettiği dönemde askerlerin soğuk havalarda gerçekleştirdiği operasyonları izlediği bir haberden etkilenerek, bu yönde çalışma yapmaya başladı. Bu kapsamda okuldaki robotik kodlama öğretmeni Cansu Uyar'a konuyu aktaran Nazalay, "Termocan" adını verdiği proje için kolları sıvadı.

KENDİLİĞİNDEN ISINIYOR

2 yılda tamamlanan ve kıyafetin içine yerleştirilebilen ürün, insanın vücut sıcaklığını ölçüyor. Eğer kişinin vücut sıcaklığı 35 derecenin altına düşerse kendiliğinden ısınıp aynı zamanda konumu ilgili yerlere bildiriyor. Isınmanın su ile reaksiyona girdiğinde 7 dakikada 125 dereceye kadar ısınıp ortalama yarım saatte soğuyan sodyum benzoat tozuyla gerçekleştirildiği üründe, sıcaklık sensörü, su motoru, GPRS kartı bulunuyor.