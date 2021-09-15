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Haberler İzmir Ankara’ya yürüyen acılı baba, Diyarbakır’daki annelere seslendi: Birlikte kazanacağız

Ankara’ya yürüyen acılı baba, Diyarbakır’daki annelere seslendi: Birlikte kazanacağız

PKK terör örgütünün dağa kaçırdığı kızını geri almak için HDP İzmir il binası önünde 742 gün evlat nöbeti tuttuktan sonra dün İzmir’den Ankara’ya yürüyüşe geçen Mehmet Laçin’in evlat yolculuğu Afyonkarahisar’a ulaştı.

Ankara’ya yürüyen acılı baba, Diyarbakır’daki annelere seslendi: Birlikte kazanacağız

15.9.2021

Yeni Asır muhabiri Ercan Akgün'ün eşlik ettiği yürüyüşte Laçin, "Kızımdan haber alıp, ona kavuşuncaya kadar mücadelemi sürdüreceğim" dedi. Öğle saatlerinde Afyonkarahisar'a ulaşan Laçin, kent girişinde emniyet mensupları tarafından karşılandı. Zorlu yürüyüşü ve yürüyüşünün amacı ile ilgili açıklamalarda bulunan Laçin, evlat nöbeti tutan ailelere seslendi. Evlat nöbeti tutan annelerden mücadeleye devam etmelerini isteyen Laçin, "Mücadeleye devam ettiğimiz sürece devletin gücü ile Allah'ın izniyle evlatlarımıza kavuşacağız" dedi.



SENİN YERİN BABA OCAĞI
Bu arada kızı Gamze'ye de çağrıda bulunan acılı baba, "Kızım, senin yerin dağ ya da mağara değil baba ocağıdır. Senin elin silah değil kalem tutmalı. Kaç, kurtul, teslim ol. Devletin gücüne inan. Bugüne kadar teslim olanlar, anne babalarının yanında rahatça yaşıyorlar" diye konuştu. Yürüyüşünün iki gün içerisinde tamamlanmasını planladığını kaydeden Laçin, "Vatan, bayrak, evlat diye ya Allah dedim yürüyüşü başlattım. Yürüyüşün adıda mücadele ve ümit yürüyüşüdür. İnşallah bir sonuç alacağım" diye konuştu.



'HDP CEZALANDIRILMALI'
2008'DEN beri kızının yolunu gözlerken HDP'nin kendisini sürekli tehdit ettiğini belirten Laçin, "PKK'nın ayakçısı HDP, gençlerden gözüne kestirdiklerini toplayıp dağ kadrosuna dahil ediyor" dedi. 13 senedir kızından haber alamadığını ifade eden acılı baba, "Bu mücadeleyi bırakmaya niyetim yok, azimliyim. Ankara'ya vardığımda ilk önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklama yapacağım, ardından da Anayasa Mahkemesi'ne gidip şikayetçi olacağım. Sonra da HDP önünde kamp kuracağım. Evladımı HDP ve PKK'nın tuzağından kurtarana kadar mücadelemi bırakmayacağım" açıklamasını yaptı. Pek çok ailenin ocağına ateş düşüren HDP'nin cezalandırılması gerektiğini de vurgulayan Laçin, "Hazineden sağlanan yardımlar kesilmeli. Onlara giden trilyonlar, çocuklarının yollarını gözleyen mağdur ailelere verilmeli. Bu parti, devletten aldığı paraları, kendi ayakçılarına veriyor, onlar da çocukları kandırıp dağa götürüyor" dedi.

ERCAN AKGÜN

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