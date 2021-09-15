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Haberler İzmir Çıplak semazen ney ve oyun havasında dans etti! İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki yağıyor

Çıplak semazen ney ve oyun havasında dans etti! İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki yağıyor

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi” için düzenlediği gala gecesi tartışılan görüntülere sahne oldu. Etkinlikte yarı çıplak bir semazen, ney ve oyun havası eşliğinde dans etti. Tartışma yaratan bu görüntülere büyük tepki yağıyor.

Çıplak semazen ney ve oyun havasında dans etti! İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tepki yağıyor

15.09.2021, 12:58 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021, 13:03

İzmir Büyükşehir Belediyesi Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi için gala yemeği düzenledi.

10 Eylül'de düzenlenen gala yemeğine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Büyükelçisi Nikolaus Meyer Landrut ve 65 ülkenin delegasyon üyelerinin yanı sıra CHP'nin önemli isimleri katıldı.

"YENİ KÜLTÜRE İHTİYAÇ VAR"

Galada misafirlerini selamlamak üzere kürsüye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, insanlığın yeni bir dönemeçte olduğunu ve yeni bir kültürel temele ihtiyaç olduğunu iddia etti.

Soyer "Bu nedenle, cesur adımlar atarak yerelde ve evrensel ölçekte uygulanabilecek yepyeni bir kültür yaklaşımını oluşturmak zorundayız. Bu zirvede tarifini yaptığımız ve resmi deklarasyonda da yer verdiğimiz bu yeni yaklaşımın adı: 'Döngüsel Kültür'. Döngüsel kültür, kültürün dört ana bileşenini birbirine bağlıyor. Doğamızla uyum. Geçmişimizle uyum. Birbirimizle uyum. Ve son olarak, değişimle uyum" dedi.

BASIN MENSUPLARI ALINMADI
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Basın mensuplarının alınmadığı gecede, Tunç Soyer'in ardından bir gösteri sergilendi. Mevlevilerin 700 yıllık 'Sema' zikri ağır bir şekilde tahrif edildi. Başında siyah sarık ve üstte siyah altta kırmızı olmak üzere 2 kat Mevlevi kıyafeti ile sahneye çıkan Ziya Azazi isimli dansçı, ney ve oyun havası eşliğinde dans etti.

Sarığı ve kıyafetinin üstünü çıkararak yarı çıplak halde semazenler gibi dönen Azazi, son olarak siyah elbisesini de çıkardı. Azazi gösterisini yarı çıplak halde kırmızı Mevlevi kıyafeti ile tamamladı.

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