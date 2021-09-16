Kültürünüz batsın!

BALIKESİR Edremit'te kurtuluş yıldönümü törenlerinde zincire vurulan kara çarşaflı kadın figürüyle Türk kadınının aşağılanması skandalının ardından şimdi de İzmir'de büyük bir rezalet yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi'nin Tarihi Agora'da gerçekleşen ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile çok sayıda yabancı konuğun da katıldığı gala yemeğinde yarı çıplak semazen gösterisi yapıldı.

Gazetecilerin alınmadığı gecede Ziya Azazi isimli dansçı, başında sarık ve üstünde siyah ve altta kırmızı iki kat Mevlevi kıyafeti ile sahneye çıktı. Azazi, ney ve oyun havası eşliğinde önce sarığını sonra kıyafetinin üstünü çıkardı ve gösterisini yarı çıplak kırmızı kıyafet ile tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP lideri Kılıçdaroğlu ise gösteriyi gülümseyerek izledi.

YENİ BİR KÜLTÜREL TEMEL

GECEDE konuşan Soyer'in "İnsanlığın bu büyük dönemecinde tüm alanların yeni bir kültürel temele ihtiyacı var. Bu zirvede tarifini yaptığımız bu yeni yaklaşımın adı: Döngüsel Kültür" şeklindeki sözleri de adeta gecede böyle skandal bir şovun ne amaçla yapıldığını özetler gibiydi.

Bu arada basına kapalı olan geceyle ilgili haber servisi yapan Büyükşehir Belediyesi basın müşavirliğinin yaşanan bu skandal görüntüleri servis etmemesi dikkat çekti. Skandal görüntüler büyük tepki toplarken ortak görüş ise, "Bunlar artık zıvanadan çıktı" oldu.

"MARİFET SAYIYORLAR"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi kutlama, anma ve tanıtımlarda işi zıvanadan çıkarmayı marifet saymaktadır! 9 Eylül zafer yürüyüşü kortejinin önünde palyaçoları, hokkabazları yürüten zihniyet, şimdi de 700 yıllık Mevlevi kültürünü kurban etmiştir. Adına 'yeni kültür arayışı' diyerek ortak değerlerimizi ve tarihimizi yerle yeksan eden bu yaklaşımları ile Mevlana'yı aslında hiç anlamadıkları, özümüze ne denli uzak düştükleri ortadadır. Öyle ki İzmir'de sığındıkları hoşgörü zemini de bu marjinalliği kaldırmayacaktır" ifadelerini kullandı.

ŞAHİN: BU ZİHNİYET YIKILMALIDIR

MHP İl Başkanı Veysel Şahin de, belden yukarısı çıplak semazen görüntülerini izlediğinde hayretler içinde kaldığını söyledi. İzmir'in kurtuluş gününde düzenlenen kortej yürüyüşünde de tuhaf görüntüler ortaya çıktığını anlatan Şahin, "Israrla Pagos zihniyeti budur, bunun yıkılması gerektiğini söylüyorum. Kafalarının arkasında mutlaka başka hesaplar vardır. Türk kültürü, kabullendiğimiz ortak kültür bunu aslı kabul etmez. Dünyaya başka bir yerden bakıyorlar. Bunlar başka amaca matuf işlerdir. Türk milletine yönelik işler değildir. İzmirlinin artık bu zihniyeti anlaması lazım. Gerçekten olacak bir iş değil."

PROF. DR. MEHMET DEMİRCİ, YENİ ASIR'A DEĞERLENDİRDİ

DEJENERE ETMEK KÜLTÜRE SAYGISIZLIK

İzmir kültür tarihi araştırmacılarından biri olan ve "İzmir'de Tasavvuf Kültürü" isimli bir kitabı da bulunan yazarımız Prof. Dr. Mehmet Demirci, yaşanan olayı Yeni Asır'a değerlendirdi. Sema gösterisinin yanlış yerde ve şekilde yapıldığını ifade eden Demirci, "Kültür Bakanlığı geçmişte semazen gösterisinin düğünlerde, dükkan açılışlarında kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Ama bir müeyyidesi olmadığı için maalesef bu işlemiyor. Bu olaya bakacak olursak UNESCO, Mevlevi semahını korunması gereken kültür varlıkları arasına aldı. Uzmanlarıyla nasıl yapılacağı, aksesuarı vesaire hepsi konuşuldu. Dolayısıyla bunu dejenere etmek, onun dışına çıkmak, kültür bakımından kültüre saygı bakımından nahoş bir şeydir" dedi.

MİLLİ KÜLTÜRE UZAKLAR

"İzmir'de genellikle kültür çevrelerine hakim şahısların zihniyeti maalesef yerli ve milli kültürden uzak" diyen Prof. Dr. Demirci, şöyle devam etti: "Bu yüzden daha çok Roma, eski Yunan, Anadolu medeniyetleri vurgusu üzerinde duruyorlar. Halbuki İzmir, Malazgirt'ten sadece 10 sene sonra Çakabey tarafından fethedildi. Agora, Homeros gibi değerler de birer kültür unsuru ve bizim kültürümüzü zenginleştiren unsurlar. Fakat sadece bunlara önem vermek bu kültür savaşında bizim kaybetmemize yol açıyor. Bu işin başındakiler bunu bilinçli mi yapıyorlar emin değilim ama netice ortada. İzmir'de Türk dönemine ait yeterince eser var. Bunun tipik örneklerinden birisi Emirsultan Türbesi'dir."

'SAVAŞI KAZANAMAYACAKSINIZ'

BÜYÜKŞEHİR Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da, "İzmir sizin marjinalliğinizin deneme tahtası değil! Toplumun değer yargılarına İzmir'de savaş açtınız. Bu savaşı kazanamayacaksınız!" diye konuştu.

BELEDİYEDEN KÜSTAH AÇIKLAMA

KONUYA ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise rezalet gösteri savunuldu. Açıklamada, "3 gün süren etkinliğin gala gecesinde ülkemizin kültür zenginliğini geleneksel ve çağdaş motiflerle harmanlayan bir müzik ve dans gösterisi sahnelenmiştir" ifadeleri kullanılırken, skandal gösteriye tepki gösterenler ise çağdışı ve bağnaz olarak nitelendirildi.

'BÜYÜK BİR SAYGISIZLIK'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İzmir'deki skandalla ilgili sert konuştu. Altay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği programda yapılan Mevlevi geleneklerine ve Hz. Mevlana'nın ruhuna uygun olmayan gösteri, apaçık hadsizliktir. Saygısızlıktır. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu gösteriyi düzenleyenleri kınıyorum. Özür dilemeye davet ediyorum" dedi.

UCLG'NİN HOŞUNA GİTTİ

Gecede konuşan UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz, skandal gösterinin baş mimarı Soyer'e övgüler dizdi. Saiz, "Sayın belediye başkanımız kültürü, hayatın tüm yönleriyle ilişkisini çok iyi biliyor. UCLG'nin asıl süper gücü Soyer'in kişiliğinde vücut bulan temsil. Bizim asıl gücümüz liderler ama bütün liderler Tunç Soyer kadar vizyoner değil" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

■ Yarı çıplak semazen gösterisine sosyal medyada da tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları:

■ @OSMAN_1970: Toplumun hassasiyetleriyle ne alıp veremediğiniz var?

■ @ZCAN06745495: Yeni nesli kendi öz kültüründen koparmak isterler malesef Avrupa'ya hizmet edenler oldukça bu devam edecek.

■ @MCELEP10: Döngüsel kültürünüz batsın..

■ @MUHAMMEDYASAR42: Şuursuzların yaptığı düpedüz ahlaksızlıktır ...

■ @SEYMASARAR: Artık iyice zıvanadan çıktılar..