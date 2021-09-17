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İzmir'de mide bulandıran istismarda tutuklama kararı

İzmir'in Konak ilçesinde Asya D. (36), iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eşi S. E.'yi (42) tabancayla yaraladı. Tutuklanan Asya D.'nin başta olaya inanmadığı, küçük kızı Sıla E.'nin (15) üzerine yerleştirdiği kayıt cihazıyla cinsel istismarın ortaya çıktığı öğrenilmişti.Baba S.E. cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı.

İzmir’de mide bulandıran istismarda tutuklama kararı
AA

17.09.2021, 16:36 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021, 16:52

Konak ilçesinde yaşayan A.D. isimli kadın, 7 Eylül'de eski eşi S.E'yi tabancayla vurarak yaraladı.

Tutuklanan A.D, eski eşini, iki kızına cinsel istismarda bulunduğu için yaraladığını ileri sürdü, ardından da suç duyurusunda bulundu.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

A.D'nin avukatı Abdi Yaşar, gazetecilere, "Anne A.D'yi cezaevinden çıkarana kadar hukuk mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.

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