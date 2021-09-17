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İzmir'deki feci kazada hayatını kaybetmişti! 9 yaşındaki Sıraç toprağa verildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Sıraç Elbol, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Elbol ailesinin tek çocuğu olan Küçük Sıraç'ın cenazesinde, anne ve babası ayakta durmakta zorluk çekti.

İzmir’deki feci kazada hayatını kaybetmişti! 9 yaşındaki Sıraç toprağa verildi
İHA

17.09.2021, 18:34

Kaza, dün akşam saat 18.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi mevkiinde Karşıyaka-Bornova istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Ç.D. idaresindeki 35 ABL 336 plakalı otomobil, çevre yolunda seyir halindeyken yolun karşısına geçemeye çalışan Sıraç Erbol'a (9) çarptı.

Küçük çocuk çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince trafik güvenliği sağlanırken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Erbol'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Sıraç Erbol'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


BABANIN EN AĞIR YÜKÜ
Sıraç Erbol'un cenazesi Adli Tıp'ta tamamlanan otopsi işleminin ardından Karşıyaka ilçesi Dinleten Camii'ne getirildi. Erbol ailesinin tek çocuğu olan Sıraç'ın ölümü aileyi yasa boğarken, cenaze töreninde Küçük Sıraç'ın annesi Firdevs Erbol, babası Hakan Erbol ayakta durmakta zorluk çekti. Baba Hakan Erbol, tek çocuğu olan Sıraç'ın tabutunu omuzlarken duygu dolu anlar yaşandı. Küçük Sıraç'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Doğançay Mezarlığı'na götürüldü.

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