  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Gönüllü öğrenciler, İzmir'de ihtiyaç sahipleri için mandalina topladı

Gönüllü öğrenciler, İzmir'de ihtiyaç sahipleri için mandalina topladı

Gıda israfına dikkati çekmeyi hedefleyen "Gönüllü Son Hasat Projesi" kapsamında üniversite öğrencileri, İzmir'deki bir bahçede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere mandalina hasadı yaptı.

Gönüllü öğrenciler, İzmir’de ihtiyaç sahipleri için mandalina topladı
AA

26.09.2021, 10:44 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021, 11:14

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Spor Toto Spor Kulübü Başkanlığı, Ege İhracatçılar Birliği ve Uluslararası Damla Gönülleri Derneğince yürütülen proje kapsamında, daha önce çiftçilerin tarlada kalan son ürünlerini ihtiyaç sahipleri için toplayan gençler, bu kez Menderes ilçesinde bir mandalina bahçesindeki ilk hasat için bir araya geldi.Tarım işçilerinden mandalinaların dalından nasıl kesileceğini öğrenen gençler, daha sonra, türküler seslendirerek mandalina topladı.

Gençlere, Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan, televizyondaki yemek programlarıyla da tanınan yazar Sahrap Soysal ile oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat eşlik etti.Gönüllü gençlerin kasalara koyduğu mandalinaların ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı kaydedildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, "Üreticilerin işçilik maliyeti nedeniyle toplamadıkları ürünlerin gençler tarafından toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını amaçlayan projenin, gıda israfını önlemeye yönelik " olduğunu ifade etti. Bu kez ilk ürün için bir araya geldiklerini aktaran Özen, "Hep son hasadı yapıyorduk bu sefer de bir ilk hasadı yapıyoruz. Projeyle hem üreticimiz kazanıyor hem de ihtiyaç sahiplerine ürün ulaştırıyoruz. Teknik anlamda da fayda sağlıyor. Herkesin kazandığı bir proje." diye konuştu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak da Türkiye'de gıda arz zincirinin tarımsal üretim aşamasındaki toplam kayıp miktarının yaklaşık olarak 13,7 milyon ton olarak belirtildiğini söyledi. Gıda israfının önüne geçmek için atılan her adımı anlamlı bulduklarını belirten Uçak, projede gençlerin yer almasının da ayrı bir önemi olduğunu vurguladı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gönüllü öğrenciler, İzmir'de ihtiyaç sahipleri için mandalina topladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.