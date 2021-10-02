Hayırsever Vali’den Menemen’e halk eğitim merkezi

İzmir'in Menemen ilçesinde eski valilerimizden İbrahim Ural ve eşi Hilkat Ural'ın destekleriyle yapımı tamamlanan Menemen Halk Eğitim Merkezi ve Hilkat-İbrahim Ural Özel Eğitim Kurs Merkezi'nin açılışı gerçekleşti. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra metruk hale gelen ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen bina, Menemen İlçe Eğitim Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün imzaladığı protokolle Menemen İlçe Eğitim Müdürlüğü'ne 49 yıllığına kiralandı.

"HERKESE NASİP OLMAZ"

İbrahim Ural ve eşi Hilkat Ural'ın destekleriyle, 4'ü tamamen engelli öğrencilere ayrılan 13 derslik, yemekhane, toplantı salonu ve arşiv salonu olan Menemen Halk Eğitim Merkezi ve Hilkat-İbrahim Ural Özel Eğitim Kurs Merkezi yapılan bina hizmete açıldı. Açılışa Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz ve Menemen İlçe Eğitim Müdürü Muharrem Bayındır'ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Menemen Belediyesi yetkilileri de katıldı. Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, "Böylesi bir hayra vesile olmak herkese nasip olmaz. Ne mutlu sayın valimize ki böylesine bir eserin oluşmasına vesile teşkil ettiler" diye konuştu.



"ONLARLA İFTİHAR ETMELİYİZ"

İBRAHİM Ural ise, "Biz buraya bir yurt yapmak için geldik. Fakat bize bu yurdu yapmanın çok faydası olmayacağı söylendi. O zaman iki senelik yemek parasını ödemeyi teklif ettik ama onu da belediyenin verdiğini söylediler. O zaman iki kişi çıktı. Birisi milli eğitim müdürümüz Muharrem Bey diğeri ise Zekeriya Bey. Onların iltifata ihtiyacı yok ama bir gerçek var. Buranın yapılması için onlar gayret etti. Bir eser varsa bu onlarındır. Memleketimiz bu insanlarımızla iftihar etmelidir" dedi.



Mert ALPDÜNDAR