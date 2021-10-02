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İzmir'de çatlaklar nedeniyle tahliye edilen binanın sokağı kapatıldı

İzmir'in Bornova ilçesinde, 4’üncü kattaki dairenin zemininde ve tavanında oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edilen binanın bulunduğu sokak, araç trafiğine kapatırken, yaya geçişleri ise kontrollü sağlanıyor.

İzmir’de çatlaklar nedeniyle tahliye edilen binanın sokağı kapatıldı
DHA

02.10.2021, 15:02 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021, 15:04

Kazım Dirik Mahallesi 167 Sokak'taki 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairenin zemininde ve tavanında dün akşam çatlaklar meydana geldi. Dairede oturan üniversite öğrencisi, panikle kendisini dışarı attı.

14 daireli binada bulunan diğer kişilere haber verilmesi üzerine çoğu üniversite öğrencisi 20 kişi, apartmanı terk etti. İhbar üzerine bölgeye 110 AKS, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Tahliye işlemlerinin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bornova Belediyesi ekipleri, binada ve dairede inceleme başlattı.

Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek, sokağı araç trafiğine kapatırken, yayaların da kontrollü olarak geçişlerine izin verdi. Ayrıca itfaiye ve AKS ekipleri de bölgede tedbiren beklemeye başladı.

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