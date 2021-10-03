Artıcak Mahallesi'ndeki otluk yangınında, saat 15.30 sıralarında, henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, ormana sıçradı.
Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri ve 1 dozerle alevlere müdahale ediliyor.İzmir'de alev avcısı ormancıları duygulandıran mektup!
İzmir'de otluktaki yangın ormana sıçradı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.