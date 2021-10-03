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İzmir'de otluktaki yangın ormana sıçradı

Son dakika haberi...İzmir'in Ödemiş ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir’de otluktaki yangın ormana sıçradı
DHA

03.10.2021, 15:58 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021, 16:19

Artıcak Mahallesi'ndeki otluk yangınında, saat 15.30 sıralarında, henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, ormana sıçradı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri ve 1 dozerle alevlere müdahale ediliyor.

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