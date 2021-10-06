Aşı olmayanlar entübe oluyor

AŞI olmayanların ya da aşılarını tamamlamayanların salgını sürüyor. Hastanelerden gelen bilgiler de bunu gösteriyor. İzmir'de yatan hastaların büyük bölümü aşı yaptırmama pişmanlığı yaşayan kişilerden oluşuyor. Salgın, aşı olmayanlar arasında daha sık yayılıyor. İzmir'de son 1 ayda yatarak tedavi gören ve entübe edilen hastaların yüzde 71'i hiç aşı olmamış veya eksik aşı olan kişilerden oluşuyor. Hastanede yatanların yüzde 29'ı ise aşı olmuş kişilerden oluşuyor. Yetkililer, "Çok kısa vadede yoğun bakımlık olan bu hastalarda akciğer tutulumu görülüyor. Dolayısıyla yoğun bakımda entübe olma pozisyonuna geliyor. 'Vaktim yok, zamanım yok' gibi konuşmalardan sonra pişmanlıklarını bize bildiriyorlar" diye konuştu.

■ FATİH ŞENDİL