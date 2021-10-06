  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de uyuşturucu tacirleri, otoyol gişelerinde enselendi

İzmir'de uyuşturucu tacirleri, otoyol gişelerinde enselendi

Son dakika... İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otoyol gişelerinde durdurulan iki ayrı araç içerisinde arama yapan polis ekipleri, 14 bin 500 adet extacy hap ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir’de uyuşturucu tacirleri, otoyol gişelerinde enselendi
İHA

06.10.2021, 10:55 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021, 11:00

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal veya ticareti yaptığı tespit edilen iki şüpheli aracı teknik ve fiziki takibe aldı. Kemalpaşa Akalan otoyol gişelerinde durdurulan iki araç içerisinde ekipler tarafından yapılan aramalarda toplam 14 bin 500 adet extacy hap ele geçirildi.



Olayla ilgili arama yapılan araçlarda yakalanan G.A., Ö.O. ve U.Y. isimli 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de uyuşturucu tacirleri, otoyol gişelerinde enselendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.