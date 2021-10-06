İzmir’de uyuşturucu tacirleri, otoyol gişelerinde enselendi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal veya ticareti yaptığı tespit edilen iki şüpheli aracı teknik ve fiziki takibe aldı. Kemalpaşa Akalan otoyol gişelerinde durdurulan iki araç içerisinde ekipler tarafından yapılan aramalarda toplam 14 bin 500 adet extacy hap ele geçirildi.





Olayla ilgili arama yapılan araçlarda yakalanan G.A., Ö.O. ve U.Y. isimli 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi.