‘Pastırma sıcakları’ başlıyor

ÜLKE genelinde mevsim normallerinin altında seyreden serin ve yağışlı havanın yerini 'pastırma sıcakları' alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Kıyı Ege ile Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri civarına, güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

AY ORTASINA KADAR

Hafta boyu hava sıcaklıklarının Ankara'da 22 ila 28, İstanbul'da 22 ila 25, İzmir'de 28 ila 30, Antalya'da 28 ila 31, Adana'da 28 ila 33 derece seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor. Halk arasında 'Pastırma yazı' olarak anılan hava sıcaklıklarının, ay ortasından itibaren düşeceği değerlendiriliyor.