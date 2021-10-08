Siyanürlü katilin iyi hal indirimi kaldırıldı

İZMİR Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, anne ve babasını siyanürle öldürdüğü iddia edilen sanığa uygulanan iyi hal indirimin kaldırılmasına hükmetti. Sanık 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İzmir'de 14 Mayıs 2019'da meydana gelen olayda, DEÜ Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, siyanürü suya karıştırıp anne ve babasına içirmiş, 16 yaşındaki kardeşine ise zorla içirmeye çalışmış, bu sırada en küçük kardeşini de yaralamıştı.

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