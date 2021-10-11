Köpek katili Pitbull sahibine ‘iyi hal’ indirimi

İzmir'in Menderes ilçesinde 2 Pitbull, bir köpeğe saldırıp öldürürken, köpeğin sahibi ve kedisini de yaraladı. Pekinez cinsi Leo isimli köpeğini kaybeden Murat Turan'ın (54) şikayetçi olduğu İlhami Küçük, 2 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı. Ata Mahallesi'nde Turan ailesinin konutunun bahçesinde meydana gelen olayda, İlhami Küçük'ün 2 Pitbull cinsi köpeği, tasmasız şekilde Turan ailesine ait bahçeye girip Pekinez cinsi Leo isimli köpeği öldürdü. Bu sırada köpeklerden biri Murat Turan'a ve Nazar isimli kedisine de saldırdı. Parmağından yaralanan Turan, şikayetçi olurken, saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

"PSİKOLOJİMİZ BOZULDU"

Menderes 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Küçük, "Karşı taraf 5 bin lira para istediği için uzlaşamadık" dedi. Turan da şikayetini yineleyerek, "Psikolojimiz bozuldu. Leo bizim evladımız gibiydi" ifadelerini kullandı. Mahkeme, Küçük'ü iyi halini de göz önünde bulundurarak 2 bin 500 lira para cezasına çarptırdı.