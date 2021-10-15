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Haberler İzmir Kentsel dönüşüm mağdurları eylem yaptı

Kentsel dönüşüm mağdurları eylem yaptı

Kentsel dönüşüm mağdurları eylem yaptı

15.10.2021

İZMİR Karabağlar Uzundere Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm bölgesinde yaşayan vatandaşlar dün eylem yaptı. Evlerine 2 yıl içerisinde kavuşacakları söylenmesine rağmen 9 yıldır yerleşemediklerini belirten Uzundere Mahalle Muhtarı Osman Sarı, "2013 yılında başlayan 5 bölgeden oluşan kentsel dönüşüm alanının henüz 1 bölgesi yapıldı. Böyle giderse tamamlanması 30 yılı bulacak. Tunç Soyer ile görüşme talebimiz var ama görüşemiyoruz. Bizi muhatap alıp görüşmediler. İstediğimiz tek şey borcumuzun durdurulması. Madem ihale yürümüyor, borcumuz yükselmesin" diye konuştu.

■ MERT ALPDÜNDAR

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