Medical Park 10 yaşında

Ege'nin en büyük özel üniversite hastanesi İEÜ Medical Park, 10'uncu yılını kutladı. 2011'den bu yana 3 milyonu aşkın hastaya şifa olduklarını dile getiren Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, "İzmir Karşıyaka'da temellerini attığımız hastanemizde, kaliteli sağlık hizmetiyle birçok insanın hayatına dokunduk. Uluslararası akreditasyon kuruluşu JCI akreditasyonunun yanı sıra Avrupa Kalite Vakfı tarafından verilen Ege Bölgesi Mükemmellik Büyük Ödülü'ne de sahip olan hastanemiz, daha çok uzun yıllar hastalara şifa dağıtmaya devam edecek" dedi.

Ameliyat ve organ nakilleriyle Ege Bölgesi'nde referans hastane olduklarını söyleyen Başhekim Dr. Orhan Satılmaz ise, "Genel cerrahi ekibimiz 10 yılda 161 organ nakli gerçekleştirdi. Tüp Bebek Merkezi'mizde 1650 bebeğin hayata gelmesinde yardımcı olduk" diye konuştu.