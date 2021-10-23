AK Parti’den İzmir Büyükşehir’e deprem anıtı ve bakımsız heykel eleştirisi! Bedeli 400 bin lira

AK Parti İzmir İl Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili, İzmir Büyükşehir Belediyesinin deprem anıtı girişimini eleştirdi.



Kişili, CHP'li belediyelerin 2019 yılından bu yana 17 milyon TL'lik bütçeyi heykellere yatırdığını söyledi. Başkan Kişili, büyükşehirin anıt için ihaleye çıktığını ifade ederek, deprem anıtından önce kentin gecekondu gerçeğine yoğunlaşması gerektiğini aktardı.



"YAPTIRMAYI PLANLADIKLARI ANITIN BEDELİ 400 BİN TL"

Dilaver Kişili, "Yaptırmayı planladıkları anıtın bedeli 400 bin TL. Depremin deva bekleyen başka yaraları dururken, çok yersiz ve zamansız bir iş olduğu da aşikâr. CHP, İzmir'e eser kazandırmak isterken önce halkın yararını gözetecek. İzmirlilerin gerçek ihtiyaçlarını bilecek" dedi.





"ZEYNEP TEYZE HEYKELİNİN HALİ İÇLER ACISI"

Öte yandan AK Parti İzmir İl Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili, 2017 yılında CHP'li Bayındır Belediyesinin destekleriyle yaptırılan heykelin Kültürpark'ta bakımsız kaldığını dile getirerek, "Bayındırlı çiftçi Zeynep Çakır'dan esinlenerek yapılan heykelin hali içler acısı. Dilinden tarım yatırımlarını, çiftçiyi düşürmeyen CHP'li Büyükşehir Belediyesi, maalesef Zeynep Teyze'ye elini uzatmıyor. Heykel kırılmış, dökülmüş bir vaziyette" diye aktardı.

Heykel sevdasının acı sonu!