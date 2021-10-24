Güzellik Fuarı’nda saç gösterisi

FUAR İzmir'de kapılarını açan İzmir Kuaför, Estetik, Kozmetik, Güzellik Fuarı, usta kuaförlerin saç şovlarına ev sahipliği yaptı. 21-24 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayan fuarda, 4 usta kuaför yaratıcılıklarıyla hayranlık uyandırdı. İzmirli kuaförler Aygül Arslan, Bahar Yazıcıer, İlayda Ertürk ve Antalya'dan gelen Emine Demirel Çakır, kadın modeller üzerinde hünerlerini sergiledi. İlginç ve gözalıcı saçlarıyla dikkat çeken modeller, mini bir defile düzenlerken, İzmir Kuaförler, Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Sezai Apaydın, 4 kuaföre plaket verdi.

■ ERCAN AKGÜN