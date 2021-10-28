İKÇÜ’den sanayiye yerli ve milli akıllı fabrika modeli

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) AFSUAM tarafından projelendirilen, 500 metrekarelik bir fiziki alan sahip örnek bir fabrikanın simülasyonunu oluşturarak Türkiye'de bir ilki sanayi ile buluşturmaya hazırlanıyor. Tüm bileşenleriyle yerli ve milli teknolojiyi destekleyen 'Akıllı Fabrika' ile sanayide %100'e ulaşan verimlilik artışı mümkün olacak. Akıllı Fabrika Sistemi ile ilgili bilgi veren Merkez Müdürü Prof. Dr. Adnan Kaya, EndüsTRy 4.0 mottosuna uyumlu yeni nesil teknolojilerle fabrikaların dijital dönüşümünü sağlamak için yola çıktıklarını kaydetti.



SİMÜLASYONU TASARLANDI

Dünyada akıllı fabrikaların, fiziksel ve dijital dünyayı birbirine bağladığını, üretim araçlarından tedarik zincirine ve akıllı fabrika bileşenlerindeki bireysel operatörlere kadar tüm üretim sürecini izleyebilme kapasitesine sahip olduklarını kaydeden Prof. Dr. Adnan Kaya, "Biz 500 metrekarelik bir fabrikanın 14 metrekarelik bir alanda simülasyonunu tasarladık. Fabrikada olan tüm iş istasyonlarını burada modelledik. Yazılımından, otomasyonuna, tüm mekanik donanımına kadar teknolojik gelişmelere uyum sağlayan ve puzzle gibi yeniden yapılandırılabilen tüm dinamikleriyle ürünün onu üreten cihazlarla konuşabildiği bir mekanizma kurguladık. Tüm tasarım İKÇÜ'ye ait yerli ve milli bir akıllı fabrika" dedi. Merkez Müdürü Prof. Dr. Kaya, geliştirdikleri modellemeyle sistemin yedi yirmi dört evden bile takip edilebildiğini, bu sayede hammadde ve iş gücünün verimli kullanımı ile hızlı planlama yapılabildiğini aktardı. Prof. Dr. Kaya, "Örneğin sahada bir sorunla karşılaşıldığında hemen devreye girebilen bir tasarımdan söz ediyoruz. Üretim süreçlerini evden de takip edebiliyorsunuz, kameralar var. Ürünümüz mobilya da olsa mermer de olsa gıda da olsa konseptimiz aynı. Akıllı olmasının en büyük esprisi sistemin yeniden yapılanabilir olmasından kaynaklanıyor. Günümüzde dijital dönüşüm artık kaçınılmaz hale geliyor. Bizim İKÇÜ olarak çıkış noktamız fabrikaların bu dönüşüme hazır olmadığı tespitimizden kaynaklanıyor. Bizim amacımız dönüşüm sırasında fabrikalara kılavuzluk etmek. Sadece ara teknik elemanlar değil, mühendislerimizi de merkezimiz vasıtasıyla eğitmek istiyoruz" dedi.



ÜRETMEDEN ÖZGÜR OLAMAYIZ

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse de üniversiteni yer aldığı İzmir'in kuzey aksında teknoloji anlamında önemli adımlar attıklarını ve bölgeyi ileri teknoloji üssü haline getirmeye çalıştıklarını kaydetti. Prof. Dr. Köse, "Yükseköğretim Kurulu (YÖK) vizyonu içinde yer alan topluma ve bölgeye katkı misyonunun akademide hayata geçirmeye çalışıyoruz. Amacımız modern teknolojinin imkânlarını, şehrimize, ülkemize kazandırmaktır. Sanayinin ve sanayicinin beklentilerini karşılayıp sanayi odaklı çözümler üretebilmek için yerli ve milli teknolojilerin üretebilmesinin ülkemiz için öneminin farkındayız. Ülkemizi dışa bağımlılıktan tümüyle kurtaracağımız, teknoloji ithal eden değil ihraç eden bir devlet olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizin stratejik hedeflerine dijitalleşme, yapay zekâ ve veri işleme boyutunda üniversite olarak üretilen bilginin kampüsün içinde kalmaması bilinciyle katkılar verecek gücümüz, yeteneğimiz ve en önemlisi ekibimiz var. Üretmeden özgür olamayız. Yüzde yüz yerli teknoloji güçlü Türkiye'nin inşasında çok önemli" dedi.

MOTTOMUZ: ENDUSTRİ TRY 4.0

SIRADAKİ adımlarının 'Akıllı Fabrika' ile sanayi firmalarını buluşturmak, sistemi tanıtmak ve dijital dönüşüm eğitimleri vermek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Adnan Kaya, "Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen İKÇÜ'nün de paydaşı olduğu Green Night projesi ile kapılarımızı ilk kez lise öğrencilerimize açtık. Şimdi İKÇÜ TTO ile İzmir'deki tüm sanayi kuruluşlarına ulaşmak için resmi yazışmalarımızı yapacağız. Mottomuz: Endustri TRy 4.0 ve ülkemizin 2.6 endüstri ortalamasını, 4.0 seviyesine çıkarma hedefi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

ÖNCELİĞİMİZ İZMİR'İN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ

İZMİR Atatürk Organize Sanayi Bölgesinin(AOSB) ortasında bulunan İKÇÜ'nün bu konumundan faydalanarak ilk etapta bölgedeki fabrikaların dönüşümü için çalışacaklarını vurgulayan İKÇÜ AFSUAM Müdürü Prof. Dr. Kaya, "Tüm sistemin yerli ve milli olması bizim için çok önemli. Çünkü dijitalleşmede dışa bağımlılık hat safhada. Biz mühendislerin de elinde referans alabileceğimiz çok ürün yok. Tüm çözümleri dışarıdan satın alıyoruz. İKÇÜ bünyesinde merkezimizi kurarak ilk etapta İzmir bölgesini dijital dönüşümüne katkı sunmak istiyoruz. Bizim iddiamız Türkiye'de ilk olmak. İKÇÜ'nün alt yapısı da bu anlamda müsait, bizler de rehber olmaya gönüllüyüz" dedi.