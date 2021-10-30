İyi Parti’den iş kıyağı itirafı

İzmir'de İYİ Parti'nin Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar'ın partide 500 kişi iş beklerken eşini Millet İttifakı'ndaki ortakları CHP'nin yönettiği Büyükşehir Belediyesi'nde işe yerleştirmesinin ortaya çıkmasıyla parti içinde patlayan krizin ardından yeni bilgiler ortaya çıktı. Partide İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın 3 yeğeninin, Balçova İlçe Başkanı Hicran Helezür ile Bornova İlçe Başkanı Mustafa Tabak'ın çocuklarının ve Aliağa İlçe Başkanı Yavuz Adar'ın yeğeninin belediyede işe yerleştirildiği ortaya çıktı.

ADALETSİZ BİR UYGULAMA

Ayrıca başka ilçe başkanları ve il yöneticilerinin de çocuk veya yakınlarının belediyede işe yerleştirildikleri belirtildi. Bu durum parti içinde de bir takım rahatsızlıklara neden oldu. Yeni Asır'ın görüştüğü birçok partili, binlerce partili veya yakını iş beklerken bu yapılanın adaletsiz bir uygulama olduğunu söyledi.

'İNKAR ETMİYORUZ Kİ'

Yeni Asır'ın ulaştığı İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da, "Evet, benim de 3 yeğenim belediyede işe alındı. Bende şu an 3 bin civarında iş başvurusu var. Belediye ise bizim önerdiğimiz sadece 60 kişiyi istihdam etti. Bu 60 kişinin içinde en fazla 10-12 kişi böyle parti yöneticilerinin yakınlarıdır. Diğerlerinin içinde ihtiyacı olduğu için yardımcı olduğumuz parti üyesi olmayanlar bile var. İlçe başkanlarının çocuklarından girenler var, inkar etmiyoruz ki biz bunu?" dedi.

SADECE İZMİR DE DEĞİL

Kendi yeğenlerinin de üniversite mezunu olmuş, okullarını başarıyla bitirmiş kişiler olduğunu belirten Kırkpınar, "Bu yerleştirilenlerin çoğu da devlet üniversitesi mezunu. Özel üniversitelerde babalarının paralarıyla okuyup da sonradan nüfuz kullanarak belediyeye girmiş kişiler değil. Bu sadece İzmir'de yaşanan bir durum değil ki... İstanbul'da da var, Ankara'da da var. Manisa'da yok mu? Manisa'da da ilçe başkanlarından veya meclis üyelerinden gelmiş taleplerin bir kısmı var. Koskoca 4.5 milyonluk İzmir'de 6 kişi mi göze battı? Bu insanların hepsi ihtiyacı olan, birçoğu yıllardır iş bulamayan insanlar. Bunun neresi kötü?" diye konuştu.

'EVİNDE Mİ OTURSUN'

Belediyede çalışan bir yeğeninin yüksek lisansının olduğunu, buna rağmen belediyede getir götür işlerine baktığını anlatan Kırkpınar, "Ben bunları inkar etmiyorum ki... Bu kadar olmaz, evinde mi otursun bu çocuk? İnsanların çocuklarının çoğu evinde oturuyor. Ülkenin meseleleri buyken bunları konuşmanın bir şeyi yok. Aliağa İlçe Başkanı'nın ağabeyi emekli, onun çocuğu işe yerleştirildi. 6 senedir o çocuk belki işsiz dolaşıyor. Buna benzer 10 senedir dolaşanlar da vardır. Ama durum buyken 'nüfuzla girdi' demek doğru değil. Bizden toplam 60 kişi işe girdi, bizim 60 tane ilçe başkanlığımız mı var? 30 ilçe başkanımızın 5 tanesinin çocuğu girmiş" diye konuştu.

KIRKPINAR: ISTİFALAR PARTİ İÇİ MESELEDEN KAYNAKLANIYOR

KONAK İlçe Başkanı Tatar'ın eşinin işe yerleştirilmesi üzerine 7 ilçe yöneticisinin istifa ettiği haberleriyle ilgili soruyu da cevaplandıran Kırkpınar, "İhtiyacı vardı. İlkokul mezunu eşi, belediyede çaycılık yapıyor. Yapmasın mı? İstifa konusunun ise bununla alakası yok. O tamamen parti içi politikalarla ilgili bir durum. Konak İlçe Başkanımız en fazla üye yapan ilçe başkanı, gayretli bir insan" ifadelerini kullandı.

ERHAN GÜLENÇ