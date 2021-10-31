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Haberler İzmir ‘İzindeyiz Atam’ hayran bıraktı

‘İzindeyiz Atam’ hayran bıraktı

‘İzindeyiz Atam’ hayran bıraktı

31.10.2021

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyeti'nin 98'inci kuruluş yılını unutulmayacak bir sergiyle taçlandırdı. İzmir Kültürpark Atlas Pavyonu'nda ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşan ve 9 Ocak 2022 tarihine kadar gezilebilecek sergide "İncir çekirdeğini dolduran adam" Micro Art Sanatçısı Hasan Kale'nin kendi çizgisi, sanatı ve küçük objeleri ile Atatürk portrelerinin yer aldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ışığında yaşayan herkese hitap eden sergi "29 Ekim'de 29 eser" başlığıyla oluşturulurken ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Atatürk'ün hayatın farklı objelerinde resmedilerek anlatıldığı serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Olağanüstü bir sanatla karşı karşıyayız" dedi.
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