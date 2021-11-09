CHP’li Kemalpaşa Belediyesi’nde rüşvet operasyonu

İzmir'de rüşvet soruşturması kapsamında aralarında Kemalpaşa Belediyesi personelinin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca bazı vatandaşlardan rüşvet alındığına dair şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 11 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Yapı Kontrol Müdürü, İmar Müdürü ve bu birimlerde görevli memurların da aralarında bulunduğu 6'sı belediye çalışanı 11 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Valilikten yapılan açıklamada, "rüşvet almak, rüşvet vermek ve rüşvete aracılık etmek" suçlarına ilişkin yürütülen 6 aylık çalışmanın ardından operasyon düzenlendiği, zanlıların "izinsiz yapı inşa eden firma ve vatandaşlara cezai işlem yapılmaması, yasal mevzuata uygun olmayan yapılara ruhsat ve yapı kullanma belgesi verilmesi karşılığı rüşvet aldıkları" suçlamasıyla gözaltına alındıkları belirtildi.



BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, AA muhabirine, belediyeye geldiğinde arkadaşlarının konuyu kendisine ilettiklerini belirtti.

Operasyonun detayları hakkında henüz bilgi sahibi olmadığını kaydeden Karakayalı, "Şu anda ne yönde olduğunu bilmiyorum. Birkaç arkadaşımızı ifadeye çağırmışlar. İmardan sorumlu arkadaşımızı da almışlar. Gelişmeleri takip ediyorum." dedi.

Karakayalı, yaptığı yazılı açıklamada da "Belediyemize doğrudan yapılan bir operasyon söz konusu değildir. Soruşturmanın selameti ile ilgili daha fazla yorum yapmam doğru olmaz." ifadelerini kullandı.

CHP İzmir kaynıyor

Buca Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu