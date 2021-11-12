İZMİR'DE taksi şoförü Mümin Aydın, müşterilerinin taksideki "mama kutusu"na bıraktığı parayla yaklaşık 20 kediyi besliyor. Üçkuyular İskelesi önündeki durakta 25 yıldır taksicilik yapan, evli ve 3 çocuk babası Aydın, çevresinde hayvanseverliğiyle tanınıyor. Para üstlerini kedilere mama için kutuya bırakan müşterilerin bir bölümü, durağı düzenli ziyaret ederek mama desteğinde bulunuyor.
10-15 TL BİRİKİYOR
Aydın, "Gün içerisinde 10-15 lira birikiyor. O parayı da tamamen kedilerin beslenmesi için harcıyorum. Yetmediği yerde de arkadaşlarımla birlikte takviye yapıyoruz" dedi.
Taksideki mama kutusu ile can dostları besliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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