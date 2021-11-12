Taksideki mama kutusu ile can dostları besliyor

İZMİR'DE taksi şoförü Mümin Aydın, müşterilerinin taksideki "mama kutusu"na bıraktığı parayla yaklaşık 20 kediyi besliyor. Üçkuyular İskelesi önündeki durakta 25 yıldır taksicilik yapan, evli ve 3 çocuk babası Aydın, çevresinde hayvanseverliğiyle tanınıyor. Para üstlerini kedilere mama için kutuya bırakan müşterilerin bir bölümü, durağı düzenli ziyaret ederek mama desteğinde bulunuyor.

10-15 TL BİRİKİYOR

Aydın, "Gün içerisinde 10-15 lira birikiyor. O parayı da tamamen kedilerin beslenmesi için harcıyorum. Yetmediği yerde de arkadaşlarımla birlikte takviye yapıyoruz" dedi.