  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Bakkaldan döndüğünde evinin yandığını gördü

Bakkaldan döndüğünde evinin yandığını gördü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde kömür sobasından çıktığı düşünülen yangın sebebiyle evde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın nedeniyle soruşturma başlatıldı.

İHA

14.01.2022, 18:10

Bakkaldan döndüğünde evinin yandığını gördü

Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 15.30 sıralarında Emrez Mahallesi 215 sokakta bulunan iki katlı müstakil bir evin üst katında meydana geldi. İddiaya göre dedesi Abdullah Baypınar'a ait ikamette kalan Berna Baypınar (25), bakkala gittiği sırada evde yangın çıktı.

Bakkaldan dönerkenevden dumanların yükseldiğini gören genç kadın, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri etkisiz hale getirirken, daha sonra soğutma çalışması yapıldı.



İlk belirlemelere göre kömür sobasından çıktığı anlaşılan yangında herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Minibüs polis aracı ile otomobile çarptı: 3 yaralı Otomobil yolda alev topuna döndü, sürücü son anda kendini dışarı atarak kurtuldu