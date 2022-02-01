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İzmir'de tarihi operasyon! Tek seferde en fazla kaçak sigara ele geçirilen operasyon oldu

İzmir polisi tarafından Cumhuriyet tarihinin tek seferde ele geçirilen en fazla doldurulmuş kaçak sigara operasyonunu gerçekleştirdi. Operasyonda 10 milyon 302 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirilirken, kaçak ürünlerin piyasa değerinin 50 milyon TL olduğu belirtildi.

İHA

01.02.2022, 12:22

İzmir’de tarihi operasyon! Tek seferde en fazla kaçak sigara ele geçirilen operasyon oldu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara üretimi, dağıtımı ve satışını yapan kişilere yönelik yapılan teknik ve fizik takibin sonucunda operasyon düzenledi.

Ekipler, Kemalpaşa ilçesinde 1 üretim adresi, Buca ilçesinde 1 depo ve Torbalı ilçesinde 1 araçta eş zamanlı arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 10 milyon 302 bin adet doldurulmuş sigara, 460 bin adet boş makaron, 5.5 ton kıyılmış tütün, 8 milyon adet sigara filtresi, 2.5 ton sigara filtre kağıdı, 850 kilogram sigara kağıdı, 432 kilogram nargile tütünü ele geçirilirken, 1 adet makine bandı ve üretim ünitesinin olduğu kaçak sigara fabrikasına el konuldu.



KAÇAK ÜRÜNLERİN DEĞERİ 50 MİLYON TL
Operasyonda elde edilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon TL olduğu belirlenirken, yakalanan 18 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Operasyon, Cumhuriyet tarihinin tek kaçak fabrika ve tek seferde en büyük dolu makaron sigara ele geçirilen operasyonu oldu.

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