’Öldürülen kızım için İzmir’e taşındık’

Kuma olmayı kabul etmediği için kuzeninin silahındaki 16 mermiyle vahşice öldürdüğü 16 yaşındaki Emine Karakaş'ın annesi Nurcan Karakaş, YENİ ASIR'A özel açıklamalarda bulundu. Diyarbakır Bismil'e bağlı Tepe beldesinde kendisinden 12 yaş büyük evli kuzenine kuma olmak istemeyince uğradığı silahlı saldırı sonucu ölen Emine'nin ardından İzmir'e yerleşen acılı annesi, kızının en büyük hayalinin İzmir'e yerleşmek ve burada okuyup avukat çıkmak olduğunu söyledi.

138 GÜN DAYANABİLDİ

Karakaş, "Kızımın hayaliydi İzmir'e taşınmak. Bu yaz gelecektik. Artık o tapraklarda kalamam, kızımın hayalini gerçekleştirmek için aağabeyleri ile birlikte İzmir'e geldik. O hep kalbimizde" dedi. Bismil'in kırsal Selamet mahallesinde 4 Şubat 2021'de evli ve 7 çocuk babası 37 yaşındaki Aslan Karakaş, amcasının kızı 16 yaşındaki Emine'yi kuma olarak almak istedi. Emine kabul etmeyince Karakaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Hain kuzenin silahının şarjöründen çıkan 16 mermi sonrası ağır yaralanan Emine Karakaş, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde 138 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

O BİZİ HİSSEDİYORDUR

Hakkında müebbet hapis cezası istenen Karakaş'ın davasının 9 aydır sürdüğünü söyleyen anne Nurcan Karakaş, davanın bir an önce sona ermesini ve kızının katilinin en ağır cezaya çarptırılmasını istedi. "Kızımın doğum gününü ölüm yıl dönümüne çevirdiler" diyerek gözyaşı döken Nurcan Karakaş, "Emine'mi hayalleriyle birlikte toprağa gömen katil tutuklanalı 9 ay oldu. Benim içimdeki ateş sönmedi, en ağır ceza verildikten sonra gözüme uyku girecek. Biz ailece İzmir'e, kızımın yarım kalan hayalini gerçekleştirmek için taşındık. Emine İzmir'de okumak ve avukat olup, kuzeni gibi hainlerin en ağır cezayı alması için çalışmak istiyordu. Kızımın toprak altında bile olsa bizi hissetiğini biliyorum. Onun için İzmir'e geldil." diye konuştu.

FATİH ŞENDİL