İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Menderes 'in ana arterlerini kapsayan toplam 15 kilometrelik yolda yenileme çalışması yürütüyor. Başkan Dr. Cemil Tugay'ın ilçe ziyaretinde verdiği sözün ardından ilk çalışma Kuva-i Milliye Caddesi'nde başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın geçtiğimiz günlerde Menderes ziyareti sırasında yurttaşlara verdiği yol yenileme sözü hayata geçirildi. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından kentin farklı noktalarında sürdürülen yol yenileme çalışmaları, Menderes'in ana arterlerinde de başladı.

Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda işe koyulan İZBETON ekipleri, ilçenin önemli ulaşım akslarından Kuva-i Milliye Caddesi'nde asfalt serimi yaptı. Caddenin 1,3 kilometrelik çift gidiş, çift geliş bölümü yenilenerek ulaşım konforu artırılacak. Yol yenileme çalışmaları, Kuva-i Milliye Caddesi'nin ardından ilçe geneline yayılacak. Ekipler, Hükümet Caddesi, 50. Yıl Caddesi ve Armutlu Sokak başta olmak üzere ilçe merkezinin ana ulaşım arterlerinde toplam 15 kilometrelik yol yenileme çalışması gerçekleştirecek.